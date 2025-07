Außenspiegel abgefahren: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Dinkelscherben. Dort ist der Außenspiegel eines Autos von einem Unbekannten abgefahren worden, heißt es im Bericht der Polizei Zusmarshausen. Eine 64-Jährige hatte ihr Auto am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Schäfflerstraße ordnungsgemäß geparkt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde.

Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (kinp)