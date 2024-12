Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

In der Bahnhofstraße in Dinkelscherben ist am Montag zwischen 11.15 Uhr und 12.53 Uhr ein Auto angefahren worden. So berichtet es die Polizei. Demnach stand der Wagen auf Höhe der Hausnummer 20. Der Unfallverursacher saß vermutlich am Steuer eines VW-Touran. Damit fuhr er den Außenspiegel des geparkten Autos ab. Am Unfallort blieben außerdem Teile eines Außenspiegels des VWs zurück. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 500 Euro. Nun werden Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden sollen. (kinp)

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Außenspiegel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis