Außenspiegel eines VW wird in Dinkelscherben abgefahren

Der linke Außenspiegel an einem VW-Polo ist in Dinkelscherben von einem Unbekannten abgefahren worden. Der Wagen stand im Zeitraum von Freitag bis Montag in der Bahnhofstraße 27 vor dem Blumenladen.

Der Sachschaden beläuft sich nach Auskunft der Polizei auf rund 500 Euro. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen (thia)