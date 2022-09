Auto am Dinkelscherber Bahnhof angefahren

Ein weißer VW Golf wird am Bahnhof in Dinkelscherben angefahren. Der Verursacher ist schnell ermittelt. Dennoch erwartet ihn eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Ein weißer VW Golf ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr angefahren worden. Die 20-jährige Eigentümerin des Autos stellte das allerdings erst fest, als sie bereits nach Hause gefahren war, teilt die Polizei mit. Daher fuhr sie noch einmal zum Bahnhof zurück und stellte dort tatsächlich einen unfallbeschädigten Mercedes fest, welcher neben ihrem Wagen geparkt hatte.

Da die Schäden an beiden Fahrzeugen zusammenpassten, konnte die Unfallflucht geklärt werden. Auch wenn das Fahrzeug noch vor Ort war, so erwartet den 18-Jährigen Unfallverursacher dennoch eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Schließlich sei es nicht ausreichend, sein Fahrzeug nur am Unfallort stehenzulassen, teilt die Polizei mit. (kinp)