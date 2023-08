Auto macht sich in Dinkelscherben selbstständig

Ein Gartenzaun ist in Dinkelscherben beschädigt worden.

Einen Schrecken hat ein Autobesitzer in Dinkelscherben bekommen: Der 53-Jährige hat laut Polizeibericht sein Auto nicht gegen das Wegrollen gesichert, so dass sich der Wagen selbstständig machte. Das Auto rollte am Mittwoch gegen einen Metall-Gartenzaun an einem Grundstück in der Friedrichstraße. Der Zaun wurde dadurch beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (kar)