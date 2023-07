Autofahrer nach Unfall mit Linienbus in Dinkelscherben leicht verletzt

Ein 39-Jähriger fährt mit seinem Auto in Dinkelscherben gegen einen Linienbus. Der Mann muss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein 39-Jähriger ist nach einem Unfall in Dinkelscherben leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet übersah der Mann am Freitag gegen 12.45 Uhr beim Ausfahren aus einer Parkbucht am Bahnhofsplatz einen vorbeifahrenden Linienbus. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Autofahrer leicht. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Augsburg gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro. (kinp)