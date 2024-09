Autofahrer prallt frontal gegen Baum

Ein 23-jähriger Autofahrer war am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr auf der Kreisstraße von Dinkelscherben in Richtung Burtenbach unterwegs. Kurz nach der Elmischwang-Mühle geriet das Fahrzeug laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 23-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen leisteten die zuerst ankommenden Polizeibeamten der Polizei Zusmarshausen Erste Hilfe.

Laut Polizei gibt es weder Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum noch auf erhöhte Geschwindigkeit oder einen technischen Defekt. Der Fahrer war jederzeit ansprechbar, erlitt jedoch Verletzungen im Rückenbereich und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Dinkelscherben und Anried beteiligten sich an den Rettungsarbeiten. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. (diba)