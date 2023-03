Autofahrer schleudert bei Dinkelscherben wegen Husten von der Straße

Aufgrund einer starken Hustenattacke kommt ein 45-Jähriger zwischen Agawang und Dinkelscherben von der Straße ab. Er wird ohnmächtig und kracht in ein Fahrsilo.

Ein heftiger Hustenanfall hat am Mittwoch einem 45-jährigen Autofahrer einen schweren Unfall beschert. Der Mann war um 17.20 Uhr in seinem Mazda auf der Kreisstraße von Agawang in Richtung Dinkelscherben unterwegs.

Aufgrund der Hustenattacke kam der 45-Jährige laut Polizei nach links von der Straße ab. Er schleuderte mehrere Meter über eine Wiese und konnte letztlich in einem Fahrsilo nach einem kurzen Ohnmachtsanfall sein Fahrzeug stoppen. Der Mazda-Fahrer verletzte sich nur leicht und begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. Das Silo blieb unbeschädigt, am Auto entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. (thia)