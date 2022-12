Autofahrer verreißt das Lenkrad und landet im Graben

Ein 49-Jähriger gerät bei Oberschöneberg mit seinem Mercedes Vito zu weit nach links. Als er sein Missgeschick bemerkt, verreißt er vor Schreck das Lenkrad.

Aus Unachtsamkeit ist am Montagmorgen der 49-jährige Fahrer eines Mercedes Vito in den Gegenverkehr geraten. Der Mann war gegen 7.20 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Oberschöneberg und Dinkelscherben unterwegs.

Als der Fahrer auf Höhe der Abzweigung nach Oberschöneberg in Richtung des Gegenverkehrs sein Missgeschick bemerkte, verriss er laut Polizei das Lenkrad so stark nach rechts, dass er in den Grünstreifen geriet und dort über ein Verkehrszeichen fuhr. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4200 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. (thia)