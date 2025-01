Autos stoßen zusammen: 4000 Euro Unfallschaden

Ein Unfall hat sich am Dienstagmittag auf der Elmischwanger Straße kurz vor Anried bei Dinkelscherben ereignet. Laut Mitteilung der Polizei wollte ein 51-jähriger Autofahrer von einer Nebenstraße auf die Elmischwanger Straße einbiegen. Dabei übersah er ein Fahrzeug, in dem eine 28-Jährige saß. Er prallte mit seinem Auto in das Heck ihres Wagens. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4000 Euro. (corh)

