Bäcker kommt, Metzger geht: Was sich in der Dinkelscherber Geschäftswelt tut

Plus Der neue Bäcker stammt zwar aus der Türkei, überzeugen will er aber mit Semmeln, Brezen und Bienenstich. Am Samstag ist Eröffnung. Ein anderer Betrieb hat hingegen geschlossen.

Eines Vorweg: Den Bienenstich, für den manch einer angeblich gerne weit fährt, hat die Bäckerei Kindler ab Samstag wieder im Angebot. Der ehemalige Pächter, Dieter Hübner, hat sein Rezept an seinen Nachfolger Murat Kurt weitergegeben. Zwei Tage vor der Neueröffnung des traditionsreichen Geschäfts an der Dinkelscherber Bahnhofstraße, stehen die beiden gemeinsam in der Backstube und tüfteln an den Rezepturen. Hübner erzählt, dass er es als Franke anfangs bei den Dinkelscherbern nicht einfach hatte. Seinen "Frankenlaib" jedenfalls habe niemand haben wollen. Schlagartig geändert habe sich das, als er das Brot "Schwabenlaib" nannte. Vielleicht liegt es an dieser Anekdote, dass der Neue auf Altbewährtes setzt.

Türkische Backwaren soll es nicht geben – vorerst

Denn eigentlich stammt Murat Kurt aus der Türkei. Gemeinsam mit seiner Frau Fatma und sieben Mitarbeitenden, übernimmt er die Bäckerei und Konditorei Kindler. Semmeln, Brezen, Torten, Brot – im Angebot hat Kurt all das, was die Dinkelscherber kennen. Kurt will mit Handwerksqualität überzeugen und setzt überwiegend auf Dinkelmehl.

Jeden Tag frisch gebacken, versteht sich, erzählt der Bäcker stolz. Auf türkische Backwaren will er vorerst verzichten. Sollte die Kundschaft aber danach fragen, mangelt es dem 43-Jährigen nicht an Ideen. "Wir können natürlich auch Türkisch backen." Um die Stammkunden nicht zu verlieren, will Murat aber zunächst auf die Klassiker setzen. Im Sommer soll es außerdem selbst gemachtes Eis geben. Los geht es am Samstag, geöffnet ist ab dann jeden Tag, voraussichtlich von 6 Uhr bis 18 Uhr – auch an Feiertagen.

Gegründet wurde die Bäckerei 1979 von Rolf Kindler

Murat Kurt und seine Frau Fatma, die mit ihren zehn Kindern in Emersacker leben, haben zuvor in der Produktion einer Großbäckerei in Friedberg gearbeitet. Mit der eigenen Bäckerei erfüllt sich Kurt nun seinen großen Traum. Auch, wenn das eine Menge Arbeit bedeutet. Nachts um drei Uhr aufstehen, um vier Uhr in der Backstube zu stehen – das ist nicht für jeden der richtige Job. Für Bäcker Kurt, der bald seinen Meisterschein machen möchte, schon. Er führt damit eine lange Tradition fort.

Gegründet wurde die Bäckerei 1979 von Rolf Kindler. Er verpachtet das Geschäft mit Café heute. Bis zu seinem Ruhestand hatte er die Bäckerei geführt. 2004 übernahm der Bäckermeister und Konditor das Geschäft in der Dinkelscherbener Bahnhofstraße, das vor allem für aufwendige Kuchen und Torten, die man auch im Gastraum oder im Sommer auf der Terrasse genießen kann, bekannt ist. Im vergangenen Jahr ging der ehemalige Pächter Hübner in den Ruhestand. Zunächst war unklar, ob es überhaupt weitergeht.

Metzgerei Leberl in Dinkelscherben hat geschlossen

Während die Bäckerei vor einem Neustart steht, hat die Metzgerei Leberl vor wenigen Tagen geschlossen. Auf Nachfrage unserer Redaktion wollte sich die Geschäftsleitung dazu nicht äußern. Auf Plakaten an den geschlossenen Türen der Metzgerei wird aber darauf hingewiesen, dass die Metzgerei aus Mangel an Personal schließen musste. Bestellungen können bei anderen Leberl-Fillilan in Thannhausen abgeholt werden. Die Metzgerei hat außerdem Standorte in Krumbach.