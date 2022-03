Dinkelscherben

Bahn-Ausbau, Freibad, Radwege: Diese Themen beschäftigen die Dinkelscherber

Wie soll das Freibad in Dinkelscherben heißen? Wo könnten neue Radwege entstehen? Unter anderem diese Fragen kamen bei der Bürgerversammlung in Dinkelscherben zur Sprache.

Plus Nach mehr als zwei Jahren Pandemie musste die Verwaltung bei der Bürgerversammlung wieder Rede und Antwort stehen. Das sind die wichtigsten Anliegen der Bürger.

Von Philipp Kinne

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie fand in Dinkelscherben wieder eine Bürgerversammlung statt - wenn auch mit Abstand und Maske. In der neuen Turnhalle konnten Bürgerinnen und Bürger dem Rathauschef Edgar Kalb Fragen stellen und Anträge einreichen. Die Themen reichten dabei vom Freibad bis zum geplanten Funkmast in Häder. Damit muss sich nun auch der Marktrat beschäftigen.

