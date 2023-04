Bayerisches Polizeiorchester berührt mit symphonischer Passion

Blasorchester werden oft mit "schmissiger Musik" verbunden. Das Polizeiorchester Bayern bewies in Dinkelscherben, dass es Menschen auch tief bewegen kann.

Mit majestätischen Bläserklängen eröffnete der Chefdirigent des Polizeiorchesters Bayern, Professor Johann Mösenbichler, ein Benefizkonzert in der voll besetzten St. Simpertkirche in Dinkelscherben. Die Musikvereinigung Dinkelscherben hatte in Zusammenarbeit mit dem Musikbezirk XV Augsburg des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, unter Vermittlung der Bezirksvorsitzenden Angela Ehinger, das Konzert veranstaltet. Dabei gab es für die Zuhörenden passend zur Passionszeit zutiefst berührende Momente.

Nach dem Stück "La Peri" von Paul Dukas zeigte die Saxofonistin Kristina Serazin mit ihrem Solovortrag höchstes musikalisches Können. Sie verstand es meisterlich, das Stück "Kol Nidrei Op.47" von Max Bruch auf dem Instrument in seinen wehmutsvollen Klängen wiederzugeben und ließ die jahrhundertealten Melodien aufleben. Mit "Low arc of the sun" von Steven Bryant zeichnete das Orchester in nuancierten, stimmungsvollen Facetten den Tageslauf der Wintersonne nach. Im Anschluss präsentierte Johann Mösenbichler das Hauptstück – eine musikalische Passion – "La Passio de Christ" des spanischen Komponisten Ferrar Ferran.

Symphonische Dichtung zum Leben und Sterben Jesu

Was folgte, war überwältigend – darin waren sich die Zuhörenden am Ende des Konzerts einig. Ferran stellte im Jahr 2001 seine symphonische Dichtung über das Leben und Sterben Jesu Christi in einer gewaltigen, farbenreichen Tonsprache vor. Warme, weiche Klänge im 1. Satz (Geburt Christi) hören mit der Flucht vor Herodes abrupt auf. Bedrückende Stimmung endet in mystischen Klangfarben mit der Taufe von Jesus Christus durch Johannes. Bilder, auf die Leinwand projiziert, begleiten die Szenen. Den Versuchungen im 2. Satz folgt mit dem 3. Satz die Tempelvertreibung, die Verhaftung, die Verurteilung durch Pontius Pilatus.

Ferran braucht keine gesprochenen Worte für sein imposantes Werk. Wohl jeder Zuhörer erspürt in den Tonfolgen die Stimmen der aufgebrachten Menge, die die Kreuzigung von Jesus fordern. Dann bebt die Musik. Wuchtig ertönt das Einschlagen der Nägel. Mit dem schwindenden Leben Jesu folgt eine minutenlange Stille im Kirchenraum. Doch entfaltet sich dem sich ankündigenden Ende in einem erwachenden, langsamen Crescendo in erhebenden Tönen das Auferstehungserlebnis und glänzt hymnenhaft im Licht der Hoffnung.

Konzerterlös dient der musikalischen Jugendarbeit

Die Spenden der Zuhörer kommen der Jugendarbeit zugute. Das Polizeiorchester Bayern musiziert immer für einen guten Zweck. Für Johann Mösenbichler ist jeder Euro davon ein gut angelegtes Investment in die Jugend. Der Chefdirigent hat mit dieser Aufführung dem staunenden Publikum seine hohe Virtuosität präsentiert. Er spielt mit dem symphonischen Blasorchester jährlich bis zu 50 Benefizkonzerte für soziale, karitative und kulturelle Zwecke. (AZ)

