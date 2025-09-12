Beim Marktsonntag am 14. September in Dinkelscherben geht es wieder bunt her

Am Sonntag, 14. September, findet von 11 bis 17 Uhr der Herbstmarktsonntag in der Augsburger Straße in Dinkelscherben statt. 35 Händler haben ihr Kommen zugesagt. Nicht nur an den Ständen wird ein buntes Warenangebot präsentiert, auch einige Ladengeschäfte haben geöffnet und besonderen Aktionen geplant.

„Digitalpaten“ beraten zum Smartphone

Bei Wengenmeier gibt es ein Event-Eck. MaJos und das JuZe sind mit einem Ausschankwagen vor Ort. Es gibt auch musikalische Darbietungen und zum wiederholten Mal den beliebten Kettcar-Parcours. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut und, wer Spaß am Verkleiden hat, kann sich beim Kinderschminken verwandeln lassen. Der Lebenskreis Dinkelscherben ist auf dem Parkplatz der Metzgerei Lutz zu finden. Das Schwätzbänkle lädt zum Kommunizieren ein. Und im traditionellen Repaircafe können sich digitale Newcomer von „Digitalpaten“ über den Umgang mit dem Smartphone beraten lassen. In der Gemeindebücherei Dinkelscherben findet ein großer Spielenachmittag für Jung und Alt statt, von 15 bis 18 Uhr. Die Firma Lutz in der Marktstraße bietet besondere Aktionen in und vor ihrem Laden an: eine Pfannenaktion, Eis- und Pizzaverkauf am kleinen Brunnen sowie einer Hyla-Erlebnispräsentation.

Infostand zum Jubiläum

Viele Vereine werden sich an Infoständen präsentieren, darunter die Freiwillige Feuerwehr Oberschöneberg, die im nächsten Jahr 135. Jubiläum feiert, oder der Schützenverein Reischenau Oberschöneberg, der 2026 130-jähriges Bestehen feiert. Der Verein FamilienAuszeitMeitingen ist ebenfalls vertreten und hat inklusive Aktionen geplant, beispielsweise einen spannenden Rollstuhlparcours. Auch das Rote Kreuz wird über seine Arbeit in Dinkelscherben-Zusmarshausen informieren und ist mit dem HVO vor Ort. Die Jugendfußball-Abteilung des TSV bietet eine Tauschbörse für Trainingsbekleidung an. Außerdem kann sich die Jugend an der Torwand ausprobieren und das ein oder andere künftige Fußballtalent entdeckt werden. Zwischendurch und am Ende ist für das leibliche Wohl gesorgt: Verschiedene Schmankerl und Getränkestände laden zum Verweilen ein. (AZ)