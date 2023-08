Beim Theater in Dinkelscherben mischt ein schlimmer Schlawiner auf

Die junge Theatergruppe in der evangelischen Kirche in Dinkelscherben präsentiert ihr neuestes Stück. Heuer geht es um Tartuffe. Das ist ganz ein Böser.

Die jungen Theatergruppe in der evangelischen Kirche in Dinkelscherben führt das Stück "Tartuffe" auf. Tartuffe, das ist ein schlimmer Schlawiner. Er tut recht scheinheilig und erschleicht sich die Gunst von Orgon. Das ist ganz ein Blöder. Der ist nämlich so angetan von dem Lump, dass er ihm erst sein Vermögen und dann auch noch seine Tochter überschreibt. Erst als Tartuffe sich auch noch an Orgons Frau heranmachen will, merkt der Letzte, dass hier etwas faul ist.

Das ist klingt dramatisch, ja sogar tragisch, ist aber in Wirklichkeit die meistgespielte Komödie von Molière. Und wer Molière kennt, weiß, dass seine Stücke, obwohl sie rund 350 Jahre alt sind, immer noch zum Witzigsten und Geistreichsten gehören, das heutzutage auf die Bühne kommt. Damit ist „Tartuffe“ eine Steilvorlage für die junge Schauspieltruppe, die seit ein paar Jahren Dinkelscherbens Theaterszene frisch belebt. Vergangenes Jahr gab es von ihnen den „Florentinerhut“, vor zwei Jahren den „Diener zweier Herren“. Und wer diese Stücke gesehen hat, weiß, dass dieser „Tartuffe“ hier in den richtigen Händen ist und am Ende das abbekommt, was er verdient.

Gespielt wird am 4., 5. und 6. August, jeweils um 20 Uhr in der Philipp Melanchthon-Kirche, Kohlstattstr. 2c, Dinkelscherben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Danke im Voraus. (AZ)