Bekommt Dinkelscherben eine Mountainbike-Strecke?

Plus In Dinkelscherben wird nach einem passenden Gelände für eine neue Mountainbike-Strecke gesucht. Es gibt auch schon erste Ideen, wie sie aussehen könnte.

Von Philipp Kinne

Maximo und Luis haben große Pläne. Und die präsentierten die beiden Schüler der Grund- und Mittelschule in Dinkelscherben dem Gemeinderat. Die Idee: Eine neue Strecke für Mountainbiker soll her. Damit stoßen die beiden bei der Gemeinde zwar auf offene Ohren - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Was geschehen muss, damit der Traum der beiden Schüler und anderer Mountainbiker in Erfüllung geht.

Um ein solches Projekt zu realisieren, braucht es Unterstützung der Entscheiderinnen und Entscheider. Landrat Martin Sailer war da wohl eine gute Adresse. In einer Jugendsprechstunde erzählten die Schüler erstmals von ihrer Idee. Landrat Sailer wiederum schrieb einen Brief an Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb - und so landete die Angelegenheit nun im Gemeinderat. Stefan Hackenberg, Lehrer an der Grund- und Mittelschule, war mit seinen Schülern gekommen, um das Gremium von der Strecke für Radler zu überzeugen. Er leitet die Mountainbike-Arbeitsgruppe der Schule - zum großen Teil ehrenamtlich. Regelmäßig schwingt er sich mit den Kindern und Jugendlichen auf das Mountainbike, zuletzt auch bei einem Trainingscamp an der Rücklenmühle.

