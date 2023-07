Dinkelscherben

Betrunkener rastet in einem Lokal in Dinkelscherben aus

Ausgerastet ist ein 35-Jähriger am Sonntag gegen 2.10 Uhr in einem Lokal am Marktplatz in Dinkelscherben.

Ein 35-Jähriger pöbelt in einem Lokal am Marktplatz in Dinkelscherben den ganzen Abend Gäste an. Als er eine Frau beleidigt, geht ihr Freund dazwischen und der Betrunkene schlägt zu.

Ausgerastet ist ein 35-Jähriger am Sonntag gegen 2.10 Uhr in einem Lokal am Marktplatz in Dinkelscherben. Der stark alkoholisierte Mann hatte laut Polizei bereits den ganzen Abend immer wieder ohne Grund die Gäste angepöbelt. Als der Betrunkene eine 27-jährige Frau beleidigte, wollte ihr gleichaltriger Freund schlichtend dazwischengehen. Der 35-Jährige schlug daraufhin auf das Pärchen ein. Die beiden erlitten dadurch leichte Verletzungen, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden mussten. (thia)

