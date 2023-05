BMW-Fahrerin schaut bei Ried nach ihrem Kind und landet im Graben

Eine 31-Jährige ist auf der Ortsverbindungsstraße von Ustersbach in Richtung Dinkelscherben unterwegs. Kurz vor Ried dreht sie sich zu ihrem Kind und kommt von der Straße ab.

Weil sie für einen kurzen Moment nach ihrem Kind schauen wollte, ist eine BMW-Fahrerin am Donnerstag im Graben gelandet. Die 31-Jährige war um 13.05 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Ustersbach in Richtung Dinkelscherben unterwegs.

Etwa 400 Meter vor der Abzweigung nach Ried drehte sie sich laut Polizei zu ihrem Kind um, das auf dem Rücksitz saß. In diesem Moment kam sie mit ihrem Wagen von der Straße ab und landete in einem drei Meter tiefen Graben. Durch den Aufprall zog sich die 31-Jährige ein Schleudertrauma zu, konnte sich aber selbst in ambulante Behandlung begeben. Ihr Kind blieb unverletzt. Der in einer Höhe von 5000 Euro beschädigte und nicht mehr fahrbereite BMW musste von einem Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden. (thia)