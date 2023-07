Borkenkäfer breitet sich aus: Infos für Waldbesitzer

Das anhaltend warme und trockene Wetter ist ideal für den Borkenkäfer. Weil der sich immer mehr ausbreitet, bietet das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten eine Infoveranstaltung.

Warmes und trockenes Wetter – das sind optimale Bedingungen für den Borkenkäfer. Bayernweit aber auch in unserer Region sind hohe Fangzahlen in den Monitoringfallen zu verzeichnen, berichtet das Amt für Ernhärung, Landwirtschaft und Forsten. Bedeutet: Die Schädlinge breiten sich aktuell besonders schnell aus. Daher sei es nun besonders wichtig, dass Waldbesitzer ihre Wälder jetzt intensiv auf frischen Borkenkäferbefall hin kontrollieren.

Der Borkenkäfer 1 / 6 Zurück Vorwärts Größe des Buchdruckers : 4-5,5 mm Größe des Kupferstechers : 1,6-3 mm

Natürliche Feinde : Erz- und Schlupfwespen, Ameisenbuntkäfer, Jagdkäfer, Spechte und Pilze. Die Wirkung ist bei starkem Auftreten des Borkenkäfers nicht ausreichend.

Überwintern : Entweder in der Rinde oder im Boden. Auf mehrtägigen starken Frost reagieren nur junge Larven empfindlich.

Ausschwärmen : Ab 16,5ºC und einer Tageslänge von 14 Stunden schwärmt der Borkenkäfer bei guter Witterung aus seinem Winterquartier.

Brut : Die Entwicklungsdauer vom Ei bis zum Ausschwärmen der Jungkäfer ist stark temperaturabhängig und erstreckt sich über sechs bis zehn Wochen. Im Jahr werden mehrere Brutzyklen durchlaufen.

Borkenkäfer-Monitoring: Unter www.borkenkaefer.org gibt es einen Überblick über die aktuelle Borkenkäfer-Situation in Bayern. (kama)

So erkennen Sie einen von Borkenkäfern befallenen Baum

Den Käfer kann man gut am braunen, kaffeepulverähnlichen Bohrmehl auf den Rindenschuppen oder auf der Bodenvegetation in unmittelbarer Umgebung befallener Bäume erkennen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg und die Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg West bieten jetzt die Möglichkeit sich umfangreich über alle notwendigen Maßnahmen zu informieren. Dazu werden alle Interessierten am Donnerstag, 13. Juli, ans Landschulheim in Dinkelscherben eingeladen. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. (AZ)

