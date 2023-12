Liebevoll gestalteter Adventsweg im Wald bei Ried

24 weihnachtliche Stationen können Spaziergänger im Wald bei Ried entdecken. Am 3. Adventssonntag gibt es Glühwein und Punsch zum Aufwärmen.

Den Zauber der Vorweihnachtszeit haben Mitglieder des Gartenbauvereins Breitenbronn im Wald bei Ried mit einer besonderen Attraktion eingefangen. Mit zahlreichen großen und kleinen Helfern haben sie in akribischer Kleinarbeit wie in einem Adventskalender 24 Stationen aufgebaut und somit einen Adventsweg geschaffen, der Besucher aus Nah und Fern anlocken soll. Von einer liebevoll gestalteten Krippe bis hin zu einer aufregenden Murmelbahn können Jung und Alt gleichermaßen faszinierende Entdeckungen machen.

Aufregende Murmelbahn für Jung und Alt

Der Rundweg zieht sich durch den malerischen Wald bei Ried. Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Friedhof Ried. Am 3. Adventssonntag, 17. Dezember, von 14 bis 17 Uhr, bietet der Gartenbauverein am Start- und Endpunkt des Rundwegs einen Glühwein- und Punschausschank an. Der Rundweg ist für die Kinderwagen-Mitnahme nicht geeignet, gutes Schuhwerk wird dringend empfohlen. (AZ)