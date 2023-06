"Bruder Maus, Schwester Lerche": Puppentheater kommt nach Dinkelscherben

Das Puppenthater La Favola macht im Dinkelscherber Pfarrsaal Station. Die Puppenspieler präsentieren die Geschichte des heiligen Franziskus.

Puppenspieler machen am Sonntag in Dinkelscherben Halt. Im Pfarrsaal ist das Stück "Bruder Maus, Schwester Lerche" des Puppentheaters La Favola zu sehen. Organisiert wird die Veranstaltungen gemeinsam von der evangelisch-lutherischen Gemeinde und der Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Dinkelscherben.

Puppenspiel erzählt die Geschichte des heiligen Franziskus

Das Puppentheater von Daniel Ruf und Michael Gleich, erzählt die Geschichte des heiligen Franziskus und von dessen Botschaft vom einfachen Leben und der achtsamen Liebe zu allen Geschöpfen. Darum geht es: Die Überraschung ist groß, zwei blinde Passagiere im Koffer des Italienurlaubs! Es sind „Bruder Maus“ und „Schwester Lerche“ aus Assisi, einer Stadt in Umbrien. Die beiden Tiere wandeln auf den Spuren des Francesco Bernardone, besser bekannt als Franz von Assisi, und erzählen, was sie Spannendes von dem Heiligen erfahren haben: von seinem Traum, Ritter zu werden, seiner „Umkehr“, seiner Freundschaft zu Clara und den Begegnungen mit Papst und Wolf.

Laut den Puppenspielern ist das Stück einfühlsam und kindgerecht, humorvoll und dennoch mit Tiefgang, mit liebevoll handgefertigten Figuren aus eigener Werkstatt, farbenfrohen Bildern, schöner Musik und viel Liebe zu Italien. Das Stück „Bruder Maus, Schwester Lerche und das Lied von Sonne, Mond und Sternen“ entstand in Kooperation mit der Barfüßerkirche anlässlich des Jubiläumsjahres „800 Jahre Franziskaner in Augsburg“. Es dauert ohne Pause etwa eine Stunde. Karten gibt es eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn und im Vorverkauf im music point Hofmann in Dinkelscherben. (AZ)

Info: Vorstellungsbeginn ist am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr im Pfarrsaal in Dinkelscherben.

Lesen Sie dazu auch