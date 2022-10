Autofahrer rast mit bis zu 200 Sachen der Polizei davon

Auf der Kreisstraße zwischen Dinkelscherben und Burtenbach lieferte sich ein Mann eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei - mit bis zu 200 Stundenkilometern Geschwindigkeit.

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich im Bereich Dinkelscherben und Umgebung abgespielt. Es werden Zeuginnen und Zeugen für das Geschehen gesucht.

Am Dienstag um 14.15 Uhr wollte eine Zivilstreife der Polizei Zusmarshausen auf der Kreisstraße A6 zwischen Dinkelscherben und Burtenbach den Fahrer eines blauen Pkw Opel Astra mit GZ-Kennzeichen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterziehen. Kurz nach Anried in Fahrtrichtung Burtenbach sollte der Opel-Fahrer mittels Kelle gestoppt werden. Der Mann hielt laut Polizei aber nicht an, sondern gab Gas, fuhr einem vorausfahrenden Mercedes sehr knapp auf, um ihn in einer unübersichtlichen Linkskurve zu überholen. Mit "vollem Risiko", wie die Polizei schreibt.

Polizeistreife trifft Flüchtigen in Burtenbach an

Die Zivilstreife nahm die Verfolgung auf, konnte aber trotz einer Geschwindigkeit zwischen 180 und 200 km/h zwar die Distanz zu dem Opel verringern, ihn aber nicht einholen. Der Opel-Fahrer setzte seine Flucht mit weiteren waghalsigen Überholmanövern und deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Eine weitere Verfolgung im Ortsbereich von Burtenbach verlief zunächst negativ.

Im Rahmen der Fahndung ist der Opel-Fahrer an seiner Wohnadresse im Raum Burtenbach angetroffen worden. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrers stellte sich als Motiv für die Flucht das Fehlen einer Fahrerlaubnis heraus. Alkohol- und Drogentest waren negativ. Er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Zeuginnen, Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. (kar)