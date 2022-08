Dinkelscherben

Carsharing: In Dinkelscherben gibt es bald einen Kleinbus zum Ausleihen

Ein solcher Kleinbus zum Ausleihen, soll bald am Bahnhof in Dinkelscherben stehen.

Plus Anmelden, einsteigen, losfahren - am Dinkelscherber Bahnhof soll bald ein Kleinbus zum Ausleihen stehen. So funktioniert das neue Angebot.

Jeder, der möchte und einen Führerschein hat, soll sich in Dinkelscherben bald einen Neunsitzer ausleihen können. Das hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen. Der Anbieter Mikar hatte ein entsprechendes Konzept dafür bereits vorgestellt. Nun ist auch ein Platz gefunden, an dem das Fahrzeug stehen soll: Der Markt Dinkelscherben stellt einen Stellplatz im Bereich des Bahnhofs zur Verfügung.

