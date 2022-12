Chorgemeinschaft tritt erstmals unter neuer Leitung auf

Die Chorgemeinschaft konnte lange nicht auftreten. Seitdem hat sich viel getan in dem Ensemble. Jetzt präsentiert es sich mit neuen Stimmen und neuer Leitung.

Die Chorgemeinschaft Dinkelscherben kann in diesem Jahr nach zweijähriger Zwangspause wieder zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert einladen. Stattfinden wird es am vierten Adventssonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr in der Kirche St. Simpert in Dinkelscherben. Das abwechslungsreiche Programm verspricht eine erholsame Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Aus dem reichen, klassischen Weihnachtsliedgut gestalten die 28 Sängerinnen und Sänger unter der neuen Leitung von Michaela Graba den Chorbeitrag. Wie bisher üblich, werden auch Gäste dabei sein. Das Streichensemble Dinkelscherben unter der Leitung von Angelika Klaffke-Engstler trägt mit 26 Personen, darunter sieben Kinder, mit der Wassermusik von Georg Friedrich Händel den instrumentalen Teil bei. Bernhard Weiß aus dem Chor spielt am Klavier die Intervention Nr. 1 C-Dur von Johann Sebastian Bach. Eine Weihnachtsgeschichte und die Einladung, zum Abschluss gemeinsam zu singen, runden die besinnliche Stunde in der Kirche ab.

Männerstimmen fehlen weiterhin, doch alle sind willkommen

Der Chor stellt sich in diesem Jahr den Zuhörerinnen und Zuhörern am Weihnachtskonzert erstmals mit einigen Veränderungen dar. Seit September 2021 dirigiert Michaela Graba. Nach vier Proben hatte Corona vergangenes Jahr die Vorbereitung auf das Weihnachtskonzert bereits wieder ausgebremst und der Chor kann heuer erstmals unter der neuen Leitung öffentlich auftreten.

Die fehlende und dringend gesuchte Verstärkung bei den Männerstimmen wird erfreulicherweise durch drei zwei neue Sängerinnen ausgeglichen und eine verstärkt die Altstimmen. Weitere sangesfreudige Personen sind im Chor herzlich willkommen und die Gemeinschaft würde sich in allen Stimmen über Zuwachs freuen.

Sieglinde Mayr ist neue Vorsitzende der Chorgemeinschaft

Hermann Schmid, dem Singen persönlich und als Lehrer immer sehr viel bedeutete und der in seinem beispielhaften langen Engagement einige Begabungen förderte, hat sein Amt als Vorsitzender der Chorgemeinschaft Dinkelscherben nach rund 30 Jahren an Sieglinde Mayr abgegeben. Der Chor sucht weitere Personen, die Aufgaben in der Verantwortung und Organisation der Gemeinschaft übernehmen und damit teilen. (AZ)

