Dankgottesdienst auf einem Hof in Maingründel

Die Katholische Landvolkbewegung Dinkelscherben hat vor Kurzem einen Dankgottesdienst für die Landwirtschaft und die Nahrungsmittel bei Familie Andreas Förg in Maingründel abgehalten. An der Seite der Hofstelle liegt der Obstgarten mit Blick auf die St. Leonhard-Kapelle. Von allen Richtungen kamen die Gäste und so waren die Plätze schnell gefüllt. Pfarrer Heribert Singer ging in seiner Predigt auf die Bedeutung des Sonntags ein. Die Bläsergruppe von Maingründel gestaltete feierlich den Gottesdienst. Ein wunderschönes Bild gab der festlich geschmückte Altar samt Blumen und Erntekrone. Viele der weit über 200 Menschen schauten sich nach der Messe den Hof mit Bullenmast und Biogasanlage an oder nutzen die Zeit für ein Gespräch. (AZ)

