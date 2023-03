Das Dinkelscherber Freibad bleibt voraussichtlich montags geschlossen

Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass das Freibad in Dinkelscherben nicht durchgehend geöffnet haben wird. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Regen, Wolken und Frost in der Nacht - Freibadwetter sieht anders aus. In Dinkelscherben laufen aber schon jetzt die Vorbereitungen für die kommende Saison. Dabei zeichnet sich ab, dass die Badegäste voraussichtlich einen Tag pro Woche weniger ins Freibad können. Die gute Nachricht: Es soll wieder einen Pächter für den Kiosk im Bad geben.

Freibadsaison in Dinkelscherben startet am 14. Mai

Den ersten Sprung ins Wasser wird es im Dinkelscherber Panoramabad am 14. Mai geben, teilt die Gemeinde mit. Dann soll der Iceman stattfinden, bei dem traditionell hart Gesottene die ersten Runden schwimmen - bei jedem Wetter. Rund vier Monate später, am Sonntag, 10. September, ist das Ende der Saison geplant. Falls das Wetter mitspielt und die Wassertemperaturen über 18 Grad liegen, kann auch ein paar Tage länger geschwommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Auch der Kiosk soll wieder regelmäßig geöffnet werden. Im vergangenen Jahr war der zum Ende der Saison geschlossen. Die bisherige Pächterin wollte nicht mehr weitermachen, weil ihr die Pacht zu teuer war und das Geschäft nicht mehr so gut lief. Die Gemeinde zeigte sich überrascht über die Entscheidung. Aktuell sei die Geschäftsleitung der Gemeinde damit beauftragt, einen entsprechenden Pachtvertrag mit einem interessierten Gastronomen zu schließen, teilt Bürgermeister Edgar Kalb mit.

Deshalb muss das Bad einen Tag in der Woche schließen

Auch beim Personal im Bad gibt es Veränderungen. Eine Fachkraft für Bäderbetriebe habe die Gemeinde im vergangenen Jahr verlassen. Weil Dinkelscherben gleichzeitig immer mehr für Personal, Energie, Wasser, Abwasser und Betriebsmittelkosten bezahlen muss, gibt es schlechte Nachrichten für Badefreunde: Schweren Herzens musste der Gemeinderat beschließen, die freigewordene Stelle nicht mehr neu zu besetzen, heißt es in einer Mitteilung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Weil die verbleibende Vollzeitkraft nicht vier Monate und sieben Tage in der Woche durcharbeiten könne und dürfe, müsse das Panoramabad in der kommenden Saison einen Tag pro Woche geschlossen bleiben. Vermutlich werde das montags sein, teilt die Gemeinde mit. Derzeit werde noch geprüft, ob das Panoramabad an diesem Tag für aktive Mitglieder der Wasserwacht und/oder Schulklassen mit Aufsicht genutzt werden könnte.

Lesen Sie dazu auch

Steigen die Eintrittspreise für das Panoramabad in Dinkelscherben?

Auch ob die Eintrittspreise verändert werden, entscheidet der Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung Ende März. Letztes Jahr wurden Saisonkarten für 60 Euro (ermäßigt 30 Euro) und Einzelkarten für vier Euro (ermäßigt zwei Euro) verkauft.

„Leider muss man feststellen, dass die Nutzung der wunderschönen Anlage durch die Gemeindebürgerschaft in den letzten Jahren eher rückgängig ist, hingegen auswärtige Badegäste zunehmend das herrliche Ambiente schätzen“, sagt Bürgermeister Kalb. Er hofft, dass möglichst viele Dinkelscherberinnen und Dinkelscherber deshalb eine Saisonkarte kaufen und möglichst oft zum Baden kommen.