Dinkelscherben

12:00 Uhr

Das sind die größten Investitionen in Dinkelscherben

Insgesamt 7,36 Millionen Euro hat Dinkelscherben dieses Jahr für Baumaßnahmen eingeplant. Große Teile davon fließen in die Wasserversorgung, das neue Gewerbegebiet und den Rathausstadel.

Plus Dinkelscherben möchte zwei Millionen Euro an Kredit aufnehmen, um investieren zu können. Das Geld ist aus Sicht der Gemeinde gut angelegt. Was damit gemacht wird.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Der Blick auf die Zahlen ist ernüchternd: Knapp zehn Millionen Euro Schulden wird Dinkelscherben bis zum Ende des Jahres haben. Pro Kopf macht das knapp 1500 Euro Miese. Das ist rund doppelt so viel wie der Durchschnitt in Bayern. Doch es nutzt nichts. Dinkelscherben muss sich weiter verschulden, um wichtige Investitionen stemmen zu können. Im Marktgemeinderat ist man sich dennoch einig, dass das Geld gut angelegt ist - und in den kommenden Jahren zum Teil zurückfließen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen