Das sind die Highlights auf dem Dinkel-Festival 2022

Nach zwei Jahren Pause soll das Dinkelfestival in diesem Jahr wieder stattfinden. Ein ganzes Wochenende lang stehen Bands und Künstler auf der Bühne. Das ist das Programm.

Im Zentrum von Dinkelscherben soll endlich wieder gerockt werden. Das Dinkel-22-Festival findet nach zweijähriger Pause wieder statt. Wenn auch in etwas verkleinertem Umfang. Die Veranstalter hoffen auf ein Wochenende voller Partystimmung – und ohne Corona-Einschränkungen.

Dinkelfestival findet vom 28. bis 31. Juli 2022 statt

Geplant ist, am langen und letzten Juliwochenende, von Donnerstag, 28., bis Sonntag, 31. Juli, wieder verschiedene Bands und Künstler aus verschiedenen Musik- und Stilrichtungen auftreten zu lassen. Dies soll auf einer Bühne im gemütlichen Rathausgarten bei freiem Eintritt stattfinden. Jeweils von ca. 18 Uhr bis Mitternacht gibt es dort auch einen Biergarten mit festen Sitzplätzen, Steh- und Tanzbereich.

Auf dem Rathaushof gibt es dann "Kunst und Kulinarik" dazu. Neben Essens- und Getränkeständen präsentieren dort auch regionale Künstler und Handwerker ihre Kunstwerke und Produkte. Die Bühne im Vikarihof entfällt in diesem Jahr, dafür gibt es eine Etage weiter unten, nah des Raiffeisenhofes, ein kleines Bar- und Discozelt, auf der verschiedene DJ ihre Platten auflegen werden.

Zuletzt fand das große Dinkelfestival vor der Pandemie statt. In diesem Jahr wollen die Veranstalter wieder loslegen. Foto: Michael Kalb (Archiv)

Geplant ist eine große Bühne im Dinkelscherber Rathausgarten

Kern des diesjährigen Dinkel-Festivals wird aber natürlich die zentrale Bühne im Rathausgarten sein. "Dieses Jahr jedoch läuft alles unter dem Motto 'Keep It In The Westliche Wälder'‚" sagt Andreas Kalb, der mit seinem Verein "Junge Kultur Dinkelscherben e.V." ehrenamtlich das Booking der Bands übernimmt. Dieses Jahr werden größtenteils regionale Bands spielen, um diesen eine Auftrittsgelegenheit zurückzugeben, die sie die letzten zwei Jahre, pandemiebedingt, selten wahrnehmen konnten. Auch ein Schafkopfturnier am Sonntag soll zum zehnten Dinkel-Festival organisiert werden.

Das Dinkel-Festival in der Marktgemeinde Dinkelscherben findet seit 2012 jährlich zum letzten Juli-Wochenende statt. Dank des abwechslungsreichen Programmes und der besonderen Atmosphäre im gemütlichen Rathausgarten mitten im Ort etablierte sich das kostenlose Umsonst & Draußen Festival zu einem überregionalen Event für Musik- und Kulturfreunde. Zuletzt spielten über 30 Künstlerinnen und Künstler auf insgesamt vier Musikbühnen vor mehr als 5000 Besucherinnen und Besuchern. Leider musste das Festival 2020 und 2021 aufgrund der pandemischen Lage ausfallen. Dank der Kulturförderung "Neustart Kultur" konnte im Jahre 2021 immerhin eine kleinere Open-Air-Konzertreihe angeboten werden.

Das (vorläufige) Programm 2022 beim Dinkel-Festival

Donnerstag:

18.30 bis 19.30: Tanja Kitzberger & Friends

& Friends 20.00 bis 21.00: Detlef Winterberg

21.30 bis 22.30: Irish Folk oder Gamskampler



Freitag:

18.30 bis 19.30: Gerhard Kopper

20.00 bis 21.00: Art In Crime

21.30 bis 22.30: Salvatore und Rosario

Samstag:

18.30 bis 19.30: No Rules

20.00 bis 21.00: Ohne F

21.30 bis 22.30: Crossfire

Sonntag: