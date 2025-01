Der emotionale Funke sprang sofort aufs Publikum über

Ein virtuoses Konzert erlebten die Besucher der Philipp-Melanchthon-Kirche in Dinkelscherben. Dem Vorsitzenden des Evangelisch-Lutherischen Gemeindevereins, Werner Deininger, war es gelungen, die Klarinettistin Susanne Ortner und den Gitarristen Oliver Lob zu engagieren. So war die Kirche mitsamt der Empore gefüllt, als das Duo sein Konzert gab.

Susanne Ortner, eine begabte Klarinettistin aus Meitingen, hat ihren Wohnsitz seit 2017 in New Orleans. Oliver Lob, ein begnadeter Gitarrist, der in Toulouse wohnt und seit 20 Jahren auf brasilianische Musik, insbesondere auf den Choro spezialisiert ist, erfreuten das Publikum. Diese Musikrichtung gilt als musikalischer Spiegel der brasilianischen Gesellschaft, verbindet Leidenschaft, Rhythmus und Leichtigkeit und erfordert nicht nur technisches Können, sondern auch Virtuosität.

Viel Energie und Leidenschaft

Beide Künstler besitzen diese. Das Spiel des Duos war geprägt von emotionaler Energie und Leidenschaft, was sich unmittelbar auf die Besucher übertrug. Die expressive Forte-Piano-Dynamik, die Susanne Ortner ihrer Klarinette entlockte, gepaart mit poetischer Phrasierung und temporeicher Klangakrobatik, fanden viel Bewunderung im Publikum. Technisch brillant beherrschte Auf- und Abläufe, sensible Dynamik bei einer personifizierten Interpretation mit individueller Klangfarbe und deutlich spürbarer Emotionalität kennzeichnen das Spiel von Olivier Lob auf seiner siebensaitigen Gitarre.

Von der starken emotionalen Wirkung ergriffen, spendeten die Besucher lang anhaltenden, stehenden Applaus und wurden von den Künstlern dafür mit einer besonderen Zugabe belohnt. Einhelliger Wunsch der Anwesenden war, dass das Duo doch einen weiteren Termin für ein Konzert Dinkelscherben vormerken soll.