Dinkelscherben

vor 56 Min.

Radweg von Fleinhausen nach Grünenbaindt soll neben die Verbindungsstraße

Plus Der Dinkelscherber Gemeinderat gibt Pläne für den Radweg von Fleinhausen nach Grünenbaindt in Auftrag. Das Mittagessen in der Grund- und Mittelschule wird neu berechnet.

Von Josef Thiergärtner

Lange schon wünschen sich die Bewohner des Dinkelscherber Ortsteiles Grünenbaindt einen Radweg nach Fleinhausen. Vor allem die eingeschränkten Sichtverhältnisse im Bereich der Kuppe nach der Bahnunterführung verstärkten das Verlangen nach mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Seit vier Jahren steht das Thema immer wieder auf der Tagesordnung, nun sollen die Pläne konkreter werden.

