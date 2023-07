Der Rathausgarten in Dinkelscherben soll barrierefrei werden

Plus Wer auf den Rollstuhl angewiesen ist und durch den Rathausgarten rollen möchte, kommt momentan nicht weit. Das könnte sich ändern, denn es gibt erste Pläne einen barrierefreien Weg.

Es könnte eine Verbindungsachse zwischen dem Ortskern und dem Festplatz werden: ein neuer Weg durch den Rathausgarten in Dinkelscherben. Die Route wird zwar auch heute schon von vielen genutzt, um von der Augsburger Straße zur Mühlangerstraße zu kommen. Doch für manche ist sie ein unüberwindbares Hindernis. Die Strecke ist nämlich nicht barrierefrei. Um das zu ändern, wäre ein neuer Weg mit mehreren Rampen nötig. Nun wurde dem Gemeinderat erste Pläne dafür präsentiert.

Vorgestellt hat sie der Dinkelscherber Landschaftsarchitekt Thorsten Völk. Zu Beginn der Planung hatte er eine Frage im Kopf: "Ist das überhaupt zu schaffen?" Denn der Höhenunterschied zwischen den beiden Straßen ist immens. Doch Völk hat eine Lösung gefunden. Für einen barrierefreien Weg vom Rathaus zur Mühlangerstraße müssten demnach mehrere Rampen gebaut werden. Konkret sieht der aktuelle Plan sieben davon vor. Das sei nötig, da die Steigung ohne diese Rampen zu steil sei. Der Weg könnte etwa drei Meter breit sein und gepflastert werden. Die Pflastersteine sollten für Rollstuhlfahrer und Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, geeignet sein.