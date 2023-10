Der Rohbau steht: Witty feiert Richtfest in Dinkelscherben

Plus Der Rohbau für die neue Produktionshalle und das Science-Center sind fertiggestellt. Im Frühjahr sollen die ersten Räume bezogen werden.

"Das ist ein Meilenstein für Witty", ist Jens Kampkötter überzeugt. Der Geschäftsführer der Firma Metroplan aus Hamburg hat den Neubau für die Firma Witty aus Dinkelscherben entworfen. Mit etwa 22 Millionen Euro handelt es sich um die mit Abstand größte Investition in der Geschichte des Familienunternehmens. Die Bauarbeiten gehen voran. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Der Geschäftsführer des auf Schwimmbad- und Großküchen-Hygiene spezialisierten Unternehmens, David Witty, dankte den beteiligten Firmen beim Richtfest für die termingerechte Arbeit. "Der Neubau steht für Innovation, Nachhaltigkeit und Sicherheit", sagte er. Auch Manuel Dietz, geschäftsführender Gesellschafter der List Bau Stuttgart, freute sich, die gleichen Gesichter wie beim Spatenstich im Frühjahr zu sehen: "Das ist am Bau immer ein gutes Zeichen", war er überzeugt.