Die Helen-Keller-Schule in Dinkelscherben gibt es seit 50 Jahren

Das sonderpädagogische Beratungs- und Förderzentrum in Dinkelscherben feiert sein Jubiläum mit einem großen Schulfest.

Die Schulfamilie der Helen-Keller-Schule in Dinkelscherben feiert Geburtstag. Zum 50-jährigen Bestehens gab es ein großes Schulfest. Schulleiter Marvin Fogelstaller konnte zahlreiche Gäste begrüßen und blickte auf die Geschichte der Schule zurück.

Beim Schulfest können Kinder basteln oder auch beim Zumba mitmachen. Foto: Marvin Fogelstaller

In einer kurzen Ansprache skizzierte der Rektor wichtige Entwicklungsetappen des sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrums. Landrat Martin Seiler überbrachte seine Glückwünsche. In diesem Zusammenhang betitelte er das 50-jährige Bestehen der Schule als Erfolgsgeschichte, bei dem ihm besonders der Zusammenhalt der Schulfamilie imponiere. Ulrich Kapfer von der Regierung von Schwaben schloss sich der Reihe der Gratulanten an und beschrieb in aller Kürze, was ein sonderpädagogisches Förderzentrum ausmacht.

Viele Attraktionen beim Schulfest an der Helen-Keller-Schule

Im Anschluss wussten die Auftritte von einzelnen Klassen zu begeistern. Dabei war immer das Thema der Projektwoche "Nachhaltigkeit" zu sehen. Egal ob bei Tanz, Musik oder Zumba - die Schülerinnen und Schüler wussten eindrucksvoll ihr Können unter Beweis zu stellen. An zahlreichen, mit viel Liebe zum Detail vorbereiteten Stationen konnten sich die großen und kleinen Gäste bei Spielen vergnügen und ihre Geschicklichkeit beweisen sowie beeindruckt die Ergebnisse der Projektwoche bewundern. Auch sportliche Aktionen kamen nicht zu kurz: egal ob bei der Hüpfburg, einem Kletterparcours, Torwandschießen, Dosen- werfen oder einer Rennbahn mit Kettcars. Bei einem Marktplatz konnten die Gäste Produkte erwerben, die die Schülerinnen und Schüler während der Projekttage hergestellt hatten. Den krönenden Abschluss bildete der Auftritt des Zauberers Phil Rice. (AZ)