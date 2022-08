Die Hitze ist schuld: Die obere Zusam hat Fieber

Plus Hohe Temperaturen im Wasser machen vor allem Fischen zu schaffen. Jetzt wird die Zusam auf einer Strecke von 42 Kilometern in einer Langzeitstudie untersucht.

Nicht nur viele Menschen leiden unter der Hitze, sondern auch für die Lebewesen im Wasser können Hitze und Trockenheit bedrohlich werden. Die Fischer stellen für die obere Zusam, die durch die Landkreise Günzburg und Augsburg fließt, eine besorgniserregende Diagnose: Das Gewässer hat Fieber.