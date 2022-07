Dinkelscherben

vor 33 Min.

Die Jugend mischt beim Dinkel-Festival kräftig mit

Plus Vier Tage Feiern gehen zu Ende, das "Dinkel22" zog Tausende Besucher an. Getrübt wurde die Euphorie in Dinkelscherben von einem tragischen Unfall.

Von Moritz Maier

Ausgelassene Stimmung, trotz einiger Regenschauer. Nach zwei Jahren Zwangspause fand das Dinkel-Festival erstmals seit 2019 wieder statt. Junge Menschen spielten eine größere Rolle denn je: sowohl beim Publikum, also auch der Organisation. Der Tod einer Dinkelscherberin auf dem Festival sorgt für Trauer.

