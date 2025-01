Die Tramödians präsentieren „Liebe, Wurst und Tod“

Die Tramödians sind zurück. Allerdings nicht mit einem neuen Stück, sondern mit einer Revue. Nach einer langen Pause ist es der Theatergruppe ein Anliegen, sich ihrem Publikum wieder ins Gedächtnis zu bringen. Die Darsteller zeigen deshalb Szenen und Musikeinlagen aus alten Stücken der vergangenen 25 Jahre.

Die Auswahl war groß: Klassiker waren dabei, Unbekanntes, Eigenes und auch Geklautes gab es im vergangenen Vierteljahrhundert. Es kristallisierten sich drei thematische Schwerpunkte in der Theaterarbeit des Dinkelscherber Schauspielvereinigung heraus: Liebe, Wurst und Tod. Und weil das Tolle am Theater ist, dass jeder den jeweiligen Abend ein bisschen anders in Erinnerung hat, wollen die Tramödians die Erinnerung ihrer Zuschauer jetzt ein bisschen auffrischen. Wer noch nie Gelegenheit hatte, ein Tramödians-Stück zu besuchen, soll dazu verführt werden, die Tramödians und ihre Aufführungen in den kommenden 75 Jahren öfter anzuschauen. Die Revue ist am Samstag, 20 Uhr, im Charlys in der Brunstätter Straße 11 in Dinkelscherben zu sehen. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des Lebenskreis Dinkelscherben sind aber erbeten. (AZ)