Diebe stehlen in Dinkelscherben Kennzeichen von einem BMW

Das Kennzeichen an einem BMW haben Unbekannte am Mittwoch in Dinkelscherben abmontiert und gestohlen. Der Wagen stand zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr auf dem Schulparkplatz an der Kohlstattstraße.

Zeugen für Diebstahl in Dinkelscherben gesucht

Das Kennzeichen hat laut Polizei die Nummer CHA-PW 88. Zeugen, die den Diebstahl oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)