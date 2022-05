Dinkelscherben bekommt vorerst keinen neuen Radweg durch den Ort

Plus In Dinkelscherben wurde ein neuer Radweg gefordert durch den Ort. Dem erteilte der Marktrat nun eine Absage. Stattdessen soll - erneut - ein Gesamtkonzept erarbeitet werden.

In Dinkelscherben wird es vorerst keinen neuen Fahrradweg durch den Ort geben. Der Marktrat erteilte einem Ansinnen aus der Bürgerversammlung eine Abfuhr. Stattdessen beschloss man erneut, erst ein Gesamtkonzept für Radler erarbeiten zu wollen. Das wird allerdings noch dauern.