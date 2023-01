Dinkelscherben

05:40 Uhr

Dinkelscherben bereitet sich auf einen Blackout vor

Plus Sollte es zu Stromausfällen kommen, will der Markt gerüstet sein. Was konkret geschieht, wenn der Ernstfall eintritt und welche Maßnahmen nun schon getroffen wurden.

Von Philipp Kinne

Es ist ein Szenario, das sich lange kaum einer vorstellen konnte. Wegen des Kriegs in der Ukraine rückt es in den Mittelpunkt: Was passiert, wenn der Strom für längere Zeit ausfällt? Was ist, wenn es zu einem sogenannten Blackout kommt? Der Markt Dinkelscherben will – wie viele andere Kommunen auch – darauf vorbereitet sein. Im Gemeinderat wurde nun ein Konzept für den Ernstfall vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

