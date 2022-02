Dinkelscherben plant Kulturtage im Sommer

Die in Dinkelscherben etablierten Feste wie das Dinkel-Festival oder der Marktstoi werden wegen Corona wohl nicht stattfinden. Doch es soll eine Alternative geben.

Trotz Pandemie soll es in Dinkelscherben ein vielfältiges kulturelles Programm geben. Doch wie kann das aussehen? In der Gemeinde geht man nach aktuellem Stand der Corona-Regeln nicht davon aus, dass die vor der Pandemie üblichen Feste gefeiert werden können. Deshalb gibt es nun Überlegungen, eine Alternative anzubieten.

Kulturtage in Dinkelscherben im Juli 2022?

Nach ersten Gesprächen mit Vertretern verschiedener Vereine und dem Organisationsteam des Dinkel-Festivals, ergab sich folgende Idee: Es sollen keine Einzelevents wie sonst, sondern eine gemeinsam beworbene Veranstaltungsreihe im Juli an geeigneten Orten im Gemeindegebiet mit verschiedenen Schwerpunkten stattfinden. Den Auftakt könnte ein Markt im Zentrum, vom 1. bis 3. Juli, machen. Die drei Wochen darauf, vom 4. bis 27. Juli, sollen dann, wie auch sonst bei den Kulturwochen „Markstoi“, verschiedene kulturelle Veranstaltungen und Dorffeste stattfinden. Das Ende der „Sommer-Kulturtage“ soll ein kleineres Dinkel-Festival im Rathausgarten machen, vom 28. bis 31. Juli.

Im vergangenen Jahr wurde im Rathausgarten eine Sommerbühne aufgebaut. Auch heuer soll es eine Alternative zum großen Dinkel-Festival geben. Foto: Marcus Merk

Marktsoi in Dinkelscherben findet nicht wie gewohnt statt

Beworben werden soll das Gesamtprogramm dann in einem Programmheft sowie auf Plakaten, Flyern, einer Internetseite und in den sozialen Medien. Unterstützung für das Kulturprogramm soll es vonseiten der Gemeinde geben. Dies entschied der Ausschuss für Soziales, Kultur, freiwillige Leistungen und Bürgerbeteiligung in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr. Die Räte waren sich zwar einig, dass auch 2022 die etablierten Events wie Märkte, Dinkel-Festival und der Markstoi wegen der Corona-Unsicherheiten nicht wie gewohnt stattfinden können. Jedoch wünschte man sich, sollten Vereine und Organisatoren dies bewerkstelligen können, vertretbare Kultur-Veranstaltungen im Sommer und möglichst im Freien.

Falls Veranstaltungen eintrittsfrei und von gemeinnützigen Vereinen, Gruppen und Personen angeboten werden, können Zuschussanträge beim Markt gestellt werden. Dafür sollen 10.000 € in den Verwaltungshaushalt eingestellt werden.

Gemeinde sucht nach Unterstützern für Kulturtage

Nun sucht die Gemeinde nach Unterstützern. Wer als Veranstalter mitmachen möchte, kann sich mit Terminwunsch, Veranstaltungsort und Kurzbeschreibung des Events bis Freitag, 25. Februar im Gemeindesekretariat (info@dinkelscherben.de oder 08292/2020) melden. Ende März sollen dann alle Interessenten zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen werden. Auch kulturbegeisterte Sponsoren und seriöse Werbepartner sind dafür herzlich eingeladen, teilt die Gemeinde mit. (AZ, mick)

