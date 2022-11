Dinkelscherben

vor 17 Min.

Dinkelscherber Kindergarten hat jetzt eine kirgisische Jurte

Plus Eine Delegation aus Kirgisistan baut im Kindergarten St. Ulrich im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg eine Jurte auf. Im Gegenzug gibt es ein Feuerwehrauto.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Mehrere rote Holzstäbe liegen am Boden, daneben jede Menge Wolldecken und Seile. Zudem liegt eine Art Kuppel, ebenfalls aus Holz und eine Rolle Schilf herum. Die beiden Kindergärtnerinnen Renate Rieger-Kast und Gerda Peger sind angespannt. Eine Ecke haben sie im Kindergarten St. Ulrich im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg freigeräumt, ob das reichen wird? Am Ende soll aus all dem eine Jurte werden. In Kirgisistan hergestellt und von Kirgisen persönlich aufgebaut. Wie es dazu kam, was eine Jurte genau ist und was ein altes Feuerwehrauto damit zu tun hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen