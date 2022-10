Dinkelscherber Mountainbiker in Berlin erfolgreich

Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin schafften es die Mittelschüler der Mountainbike AG in Dinkelscherben auf den neunten Platz.

Fünf Schüler der Dinkelscherber Mountainbike AG der Mittelschule sind erfolgreich von den Deutschen Meisterschaften in Berlin zurückgekehrt. Sportlehrer Stefan Hackenberg hatte sie am Ende des vergangenen Schuljahres für den Wettkampf nominiert und auf die Herausforderung eingestellt. Gemeinsam mit den Mittelschulen Burgau, Krumbach, Türkheim und dem Günzburger Dossenberger-Gymnasium ging es nun für sie mit einem Reisebus samt Fahrradanhänger nach Berlin.

Sieben Technikübungen mussten im Velodrom gemeistert werden. Die Biker sollten eine Wippe, einen Slalomparcours und verschiedene Palettenübungen ohne Fehler absolvieren. Jeder Fehler wurde dabei mit acht Sekunden Strafzeit für das Cross-Country-Rennen am Folgetag bestraft. Ben Schmidtlein, Luis Weikhart, Stefan Merk, Maximo Gargano und Emanuel Hein bewiesen Nervenstärke und durften jeweils mit zwei Fehlern in der dritten Reihe auf den Berliner Arkenbergen starten. Die beste Zeit auf den zwei Runden über den 4,2 Kilometer langen Rundkurs am ehemaligen Müllberg erreichte Maximo, dicht gefolgt von Emanuel. Stefan war nur wenige Sekunden hinter den beiden, stürzte jedoch in der letzten Kurve nur zehn Meter vor dem Ziel. So konnten drei gegnerische Mannschaften an den Dinkelscherber Mittelschülern vorbeiziehen, womit das Team vom sechsten auf den neunten Gesamtplatz rutschte: Die Dinkelscherber Mittelschule gehört somit im Mountainbike-Fahren zu den zehn besten Schulen in Deutschland. (AZ)