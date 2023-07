Dinkelscherber Musikernachwuchs steht erstmals gemeinsam auf der Bühne

Zum ersten Mal gaben die Kinder der musikalischen Früherziehung der Bläser- und Streichschule mit Kinderchor und Nachwuchsorchester der Musikvereinigung ein Konzert.

Schon beim Einmarsch sangen die rund 25 Kinder der musikalischen Früherziehung in Dinkelscherben lauthals mit und zeigten dem Publikum gleich, wie viel Spaß sie beim Musik machen haben. Zum ersten Mal fand in Dinkelscherben jetzt ein Kinderkonzert statt, das vom Nachwuchsorchester der Musikvereinigung Dinkelscherben, dem Kinderchor sowie den drei Gruppen der musikalischen Früherziehung der Bläser- und Streicherschule gestaltet wurde.

Für die meisten der Kinder war es auch das erste Mal, dass sie auf einer Bühne standen um ihr Können zu zeigen, doch das merkte man ihnen nicht an. Souverän sangen und tanzten sie und begeisterten die Zuhörer im voll besetzten Pfarrsaal in Dinkelscherben. Den Anfang machten die Kleinsten aus den beiden Anfängerkursen der musikalischen Früherziehung. Unter der Leitung von Susanne Wenisch begannen die Kinder im Alter von vier und fünf Jahren mit dem Lied "Galopp", bei dem sie wild hopsend "bergab, bergab, bergab" ritten. Auch der Sprechrhythmus "Geheim-Lied" handelte von Tieren.

Hier müssen die jungen Musiker Rhythmusgefühl beweisen

Esel, Ente, Känguru und Pferd wurden rhythmisch gesprochen und nach und nach durch Klatschen und Trommeln ersetzt. Das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Gerhard Kratzer bescherte den kleinen Musikerinnen und Musikern eine kurze Verschnaufpause und spielte bekannte Melodien aus "Fluch der Karibik". Anschließend zeigten die Früherziehungskinder mit "Ich weiß, dass der Sommer kommt" ihr Können an Glockenspiel und Xylophon und tanzten zum Abschluss.

Im zweiten Teil des Konzerts entführte der Kinderchor unter der Leitung von Brigitte Thoma die Zuhörer in den Garten zur "Schnecke Mathilda" und nicht zuletzt zur "klappernden Mühle am rauschenden Bach". Nach "Handclap", gespielt vom Nachwuchsorchester, waren schließlich die größeren Früherziehungskinder an der Reihe. Beim Lied "Echo-Kinder" machten sie verschiedene Rhythmen gekonnt auf den Trommeln nach und auch das Publikum bewies bei dieser Aufgabe Rhythmusgefühl.

Aus einem Blockflötenlied wird ein fetziger Song

Der Höhepunkt des Konzerts war jedoch der "Affentanz". Geboren aus einem Stück für Blockflöte, das Emma Kern und Antonia Hafner souverän vorspielten, war es von Susanne Wenisch weiterentwickelt worden. Die Früherziehungskinder sangen und tanzten den "Affentanz" und zu guter Letzt stieg auch das Nachwuchsorchester mit ein und machte aus dem kleinen Blockflötenlied einen fetzigen Song. Das Konzert endete mit dem "Beetle Boogie" des Nachwuchsorchesters und vielen erschöpften, aber glücklichen Kindern. Trotz der sommerlich heißen Temperaturen hatten sie Konzentration und viel Spaß an der Musik an den Tag gelegt und sich Lob und Applaus so redlich verdient. (AZ)