Dinkelscherber produziert Spielfilm über eine Liebe, die nicht sein darf

Der Dinkelscherber Michael Kalb hat einen neuen Film geschaffen. Der handelt von einer heimlichen Beziehung im Korsett streng religiöser Familien.

Das Auto am See ist ihr Zufluchtsort. Nachts trifft sich das junge Liebespaar, im Schatten der Dunkelheit. Denn von ihrer Beziehung darf niemand erfahren, besonders nicht die streng religiösen Familien der beiden. Die einen leben nach dem engem Korsett des russisch-orthodoxen Glaubens, die anderen Gehören der ethnisch-religiöse Gruppe der Jesiden an. Zwar lebt das junge Paar in Deutschland, doch in der Liebe gelten für sie andere Gesetze. "Wie im Mittelalter", heißt es im Film. Erzählt wird sie auf eindrucksvolle Weise von Schauspielern. Doch dahinter stecken wahre Begebenheiten.

Film "Erbarme Dich Unser" feiert am Sonntag Premiere

Es ist der erste längere Spielfilm des Dinkelscherber Filmemachers Michael Kalb als Produzent. Regie führte der Münchener Filmstudent Alexander Löwen. Am Sonntag feiert "Erbarme Dich Unser" Premiere. Zu sehen ist der Film dann in voller Länge auf Youtube. Geplant war das eigentlich anders, doch die Folgen der Pandemie machten den jungen Filmemachern zu schaffen. Sehenswert ist die Liebesgeschichte, die es bis in die Vorauswahl der Berlinale schaffte, dennoch. Abgedreht wurde schon vor einiger Zeit. Doch dann kam Corona.

Die 18-jährige Jana lebt im Korsett ihrer streng russisch-orthodoxen Familie. Die Liebe zu ihrem jesidischen Freund Arian verheimlicht sie bereits seit Jahren. Foto: Michael Kalb

"Gedreht haben wir 2019, vorwiegend in München und Starnberg", erzählt Regisseur Löwen. Schon seit zwei Jahre sei der Film im Kasten gewesen. "Dann wollten wir ihn eigentlich auf Festivals zeigen", berichtet Produzent Micheal Kalb. Doch viele der Festivals mussten wegen der Pandemie abgesagt werden. Andere störte die die Länge des Films von einer knappen Stunde. "Da hat man es bei den Festivals nicht leicht", meint Kalb. Denn dort würden vor allem Kurzfilme gezeigt. Dennoch sei es eine gute Idee gewesen, den Film nicht einfach zu kürzen, meint Regisseur Löwen. "Der Film nimmt sich die Zeit, die er braucht." Im Gespräch wird klar, dass die Geschichte des Liebespaars den beiden Filmemachern am Herzen liegt. Sie basiert auf einer wahren Geschichte, die Löwen in seinem privaten Umfeld begegnete. Löwen wuchs in Moskau aus. "Ich wurde russisch erzogen, Religion spielt in meinem Leben aber keine große Rolle", sagt er. Doch sie fasziniert ihn. Im Film beendet das Liebespaar irgendwann ihr Versteckspiel. Die Familien drohen zu zerbrechen, bis sich eine vermeintliche Lösung auftut: Der Jeside Adrian soll orthodox werden.

Grundlage für den Spielfilm ist eine wahre Geschichte

Grundlage für den Spielfilm sei eine Dokumentation, die Löwen im Umfeld des echten Falls gedreht hatte. Die werde allerdings nie veröffentlicht, sondern diene nur als Vorlage. Der Grund: "Die Familie will unbedingt anonym bleiben, ansonsten hätten sie mir das alles auch nicht erzählt", sagt Regisseur Löwen. Gesehen haben die "echten" Protagnisten sein neuestes Werk schon. "Der Großvater dachte, das wäre versteckte Kamera", erzählt Löwen. "Ich glaube, das spricht für die Authentizität der Schauspieler." An sie stellten Produzent Michael Kalb und Regisseur Alexander Löwen große Ansprüche. Ein großer Teil der Schauspieler musste fließend Russisch, Kurdisch und Deutsch sprechen können. "Die zu finden war nicht einfach", erzählt Produzent Kalb. Das Ensemble kommt aus ganz Deutschland.

Der Filmstudent Alexander Löwen führte Regie. Die Geschichte des Spielfilms ist von wahren Begebenheiten aus seinem Umfeld inspiriert. Foto: Anna Zhukovets

Entstanden ist der "Erbarme Dich Unser" in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF). Gefördert wurde er vom Freundeskreis der HFF München, an der Absolvent Kalb arbeitet. Regisseur Löwen, der 1992 in Moskau geboren wurde, studiert dort seit 2015 Filmregie. Er absolvierte unter anderem Masterclasses bei Werner Herzog und Michael Haneke. Der Filmstudent steht kurz vor seiner Abschlussarbeit. Worum sich die genau dreht, will Löwen noch nicht verraten. Nur so viel: "Es geht um einen jungen Kriseninterventionsleiter, der sich mit fremder und eigener Schuld auseinandersetzen muss."

Lesen Sie dazu auch

Premiere ist am Sonntag, 20. Februar, um 18 Uhr

Auch Michael Kalb arbeitet schon wieder an einigen neuen Projekten. Schon als Jugendlicher erhielt er mit einigen seiner Kurzfilme lokale Filmpreise wie den schwäbischen und den Bayerischen Jugendfilmpreis. Der HFF-Abschlussfilm "Saudade", den Kalb mit Unterstützung des Bayerischen Film und Fernsehfonds produzierte, wurde unter anderem 2019 auf dem Internationalen Dokumentarfilm Festival in Amsterdam ausgezeichnet. Mit dem Archiv-, Dokumentarfilm- und Buchprojekt Die letzten Zeitzeugen gewann Michael Kalb, der auch als freier Mitarbeiter unserer Redaktion arbeitet, den Augsburger Medienpreis 2020 in der Kategorie "Haltung".

Der aktuelle Film, "Erbarme Dich Unser", ist ab Sonntag, 18 Uhr, auf Youtube zu finden. Erscheinen wird er auf dem Kanal "The Lions Enterprises".