Dinkelscherber überweist 30.000 Euro an Krypto-Betrüger

Ein Dinkelscherber ging davon aus, 900.000 Euro durch Krypto-Währungen gemacht zu haben. Zur Auszahlung musste er vorher die Steuern bezahlen - dachte er.

Opfer einer Betrugsaktion wurde Mitte August ein 58-jähriger Mann aus Dinkelscherben. Dieser hatte im Internet vor einigen Jahren 200 Euro auf der sogenannten Trading-Plattform "Kraken" in Krypto-Währung investiert, heißt es von der Zusmarshauser Polizei. Nach langer Zeit erreichte ihn nun eine E-Mail, die ihm irrsinnig hohe Gewinne versprach. Die Nachricht war – wie sich herausstellte – zu schön, um wahr zu sein.

Dem Dinkelscherber wurde unerwarteter Reichtum versprochen

In der E-Mail wurde dem Dinkelscherber weis gemacht, sein ursprüngliches Investment von 200 Euro sei nun auf sage und schreibe 900.000 Euro angewachsen. Um den Betrag ausbezahlt zu bekommen, müsse er allerdings erst 30.000 Euro an Steuern vorfinanzieren. Der 58-Jährige tat dies im Glauben an den unerwarteten Reichtum.

Der versprochene Erlös wurde jedoch nicht ausbezahlt. Die Polizei vermutet, der Mann ist einem Krypto-Betrüger aufgesessen. (mom)