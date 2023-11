Doch keine Sperrung der Bahnhofstraße in Dinkelscherben

Ab Montag sollte auf die Bahnhofstraße zur Baustelle werden. Jetzt hat die Marktgemeinde die Pläne geändert. Fahrgäste des AVV sollten jetzt unbedingt die aktuellen Fahrplanauskünfte beachten.

Die Geschäftsinhaber werden aufatmen: Die Bahnhofstraße in Dinkelscherben wird nicht mitten in der Vorweihnachtszeit gesperrt. Das hat die Gemeindeverwaltung Dinkelscherben am Freitagmittag bekannt gegeben. Ursprünglich war geplant, die Straße ab Montag bis Mitte Dezember phasenweise komplett zu sperren. Doch daraus wird nichts.

Wie es aus dem Rathaus in Dinkelscherben heißt, gebe es schon jetzt gleich mehrere Baustellen im Ort, die für Umleitungsverkehr sorgen. So rolle derzeit beispielsweise zusätzlicher Verkehr auf der Schäfflerstraße wegen der Sanierung der Bahnbrücke bei Anried. Die Kreisstraße A6 ist voraussichtlich noch bis zum 8. Dezember gesperrt. Nach Ansicht der Verwaltung in Dinkelscherben soll die Bahnhofstraße erst dann für den Verkehr gesperrt werden, wenn diese Baustelle beseitig ist. Zudem sei auf der Schäfflerbachstraße noch eine weitere Baustelle.

In der Ortsmitte von Dinkelscherben sind viele Lastwagen unterwegs. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Die Gewerbetreibenden hatten befürchtet, dass ihnen Verluste entstehen könnten, wenn die Bahnhofstraße in der Zeit vor Weihnachten nicht befahrbar wäre. Am Freitagvormittag wurde im Rathaus in Dinkelscherben nun beschlossen, dass die Bauarbeiten am Kanal in der Bahnhofstraße verschoben werden sollen. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Fahrgäste des AVV sollten aktuelle Auskunft im Blick haben

Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) hat zur selben Zeit mitgeteilt, dass die AVV Regionalbuslinien 507, 611, 612 und die AVV-Nachtbuslinie 596 die Haltestelle "Dinkelscherben Ortsmitte" ab Montag und bis zum 6. Dezember nicht anfahren. Als Grund wurde die bis vor Kurzem geplante Baustelle in der Bahnhofstraße angegeben. Die Fahrgäste sollten die Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummern 8 und 11 benutzen. Ob es dabei nun bleibt, war am Freitag noch unklar. Aktuelle Fahrplanauskünfte veröffentlicht der AVV im Internet unter www.avv-augsburg.de. Eine mobile Fahrplanauskunft in Echtzeitdaten mit dem Handy gibt es in der App "meinAVV" oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de.