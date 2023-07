Dürfen Dinkelscherbens Vereine bald kostenlos in die Turnhalle?

Sollten örtliche Vereine die Reischenauhalle kostenlos nutzen dürfen? Das ist Thema im Gemeinderat. Die CSU-Fraktion sieht andere Gemeinden als Vorbild.

Sollte sich die Gemeinde spendabel zeigen und die Nutzung der Reischenauhalle für örtliche Vereine generell kostenlos gestalten? Über diese Frage wurde bei der vergangenen Sitzung des Gemeinderats diskutiert – und die Meinungen gehen auseinander. Geht es nach der CSU-Fraktion, sollten alle Vereine im Ort die Halle nutzen dürfen, ohne Gebühren zu zahlen.

In anderen Gemeinden dürfen örtliche Vereine die Hallen kostenlos nutzen

Das geht aus einem Antrag der Fraktion hervor. Darin heißt es: "Unsere örtlichen Vereine und Organisationen sind von unschätzbarem Wert für den Markt Dinkelscherben." Daher sei es nur gerecht, dass der Markt ihnen die Reischenauhalle gebührenfrei zur Verfügung stellt – sei es beim Sport, bei Konzerten oder Veranstaltungen. Schließlich habe die Gemeinde ein Interesse daran, dass ihre sanierte Halle auch intensiv genutzt wird. Im Antrag der Fraktion heißt es: "Es kann deshalb nicht im Interesse des Marktes für seine örtlichen Vereine/Organisationen sein, dass eine Nutzung der Reischenauhalle vom Vereinsvermögen abhängt."

Als Beispiel dafür, dass die Nutzung der Sporthallen andernorts für örtliche Vereine bereits kostenlos ist, nennt die Fraktion Beispiele. So dürfen etwa in Fischach örtliche Vereine und Vereinigungen die Sporthalle gebührenfrei nutzen. So ist das auch in Diedorf. Die Schwarzachhalle in Gessertshausen kann von örtlichen Vereinen ebenfalls kostenfrei genutzt werden. Allerdings wird dort bei besonders hohem Stromverbrauch eine Rechnung gestellt.

Dinkelscherbens Gemeinderat trifft keine Entscheidung zu den Gebühren

Der Markt Dinkelscherben teilt mit, dass er für die Vereine aktuell bereits Kosten in Höhe von ca. 36.000 Euro, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind, übernehme. Außerdem wurden bei der Sitzung auch die stetig steigenden Kosten für den Betrieb der Halle erörtert. Ein Beschluss dazu, ob die örtlichen Vereine die Halle in Zukunft kostenlos nutzen dürfen, wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht verabschiedet. Stattdessen soll sich nun der zuständige Ausschuss mit dieser Frage beschäftigen. Das Thema wurde an den zuständigen Ausschuss für Soziales, Kultur, freiwillige Leitungen und Bürgerbeteiligung zugewiesen. (AZ, kinp)