Ein Film zeigt, wie es damals wirklich war in Dinkelscherben

Plus Mit historischem Bildmaterial ist ein Film entstanden, der die Marktgemeinde der früheren Jahre zeigt. Im Herbst soll das Filmprojekt öffentlich gezeigt werden.

Der Förderverein der Dinkelscherber Hospitalstiftung bewahrt mit dem ortsansässigen Spital ein Stück lebendiger Ortsgeschichte – und zeigt heuer das Filmprojekt „ Dinkelscherben einst und jetzt“. Es macht die Ortsgeschichte und ihren Wandel in Fotos aus den 1910er bis1950er Jahre sichtbar. Der fast einstündige Film nimmt das Publikum mit auf eine gefilmte Autofahrt durch den Dinkelscherber Ortskern. Aufnahmen aus der heutigen Zeit werden alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der jeweiligen Straße gegenübergestellt. Ein Erzähler informiert über die Anwesen und ihre damaligen Bewohner.

Zusätzlich werden immer wieder Fotos von besonderen Highlights im Ortsleben gezeigt: Eine Glockenweihe, Fußballturniere am damals noch nicht bewaldeten Kaiserberg und natürlich der Dinkelscherber Schäfflertanz sind ebenso zu sehen wie der Bau einer Brücke über die in den frühen 1930ern begradigte Zusam. Der ursprüngliche Verlauf des Flüsschens wird auf vielen der Fotos gut nachvollziehbar.