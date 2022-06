Dinkelscherben

20.06.2022

Ein Hauch von Broadway beim Musical in Dinkelscherben

Daniela Altstetter (als Linda) und Lena Hackenberg (als Susan) brachten in Dinkelscherben in der vollbesetzten Reischenau-Halle große Gefühle auf die Bühne.

Plus In der vollbesetzten Reischenau-Halle erlebt das Publikum einen ganz besonderen Abend und das Blasorchester läuft beim Musical „Starlite Motel“ zur Höchstform auf.

Von Michaela Krämer

Darauf haben Musical-Fans lange warten müssen, doch nun wehte endlich nach zweijähriger Corona-Pause ein Hauch von Broadway durch die vollbesetzte Reischenau-Halle in Dinkelscherben. In einer effektvollen Show inszenierte das Musical „Starlite Motel“ des Regisseurs und Autors Philipp Bange berühmte Songs der 1960er-Jahre – verpackt in eine Geschichte, die eigentlich nur Hollywood schreiben kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen