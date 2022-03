Holzfiguren aus Dinkelscherben: Ein Kasperl gegen den Corona-Blues

Plus Der Dinkelscherber Norbert Boser hat in der Pandemie seine Liebe zum Holzschnitzen entdeckt. Inzwischen hat er viele Figuren der Puppenkiste geschnitzt.

Was hat die Augsburger Puppenkiste mit Corona zu tun? Eigentlich gar nichts. Wäre da nicht der Musiker Norbert Boser aus dem Dinkelscherber Ortsteil Ettelried. Seit etwa zwei Jahren ist er leidenschaftlicher Schnitzer und erschafft wahre Kunstwerke. Aber nicht irgendwelche, sondern die der Augsburger Puppenkiste. Während der Pandemie hat er das Hobby für sich entdeckt. Wie es dazu kam, erzählt der 55-Jährige.